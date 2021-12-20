عضو بالسيادي يوجه بردع الخارجين عن القانون





تلقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي د. الهادي إدريس تنويراً من قيادات الأجهزة الأمنية المختلفة بولاية شمال دارفور ، حول الوضع الراهن والتحديات والمهددات الأمنية بالولاية.

وأشاد ادريس خلال الزيارة التى قام بها اليوم، لقيادة (قوات الشرطة ، قيادة الفرقة السادسة مشاة، جهاز المخابرات العامة وقيادة الدعم السريع ) بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به هذه القوات، في حفظ الأمن والإستقرار في شمال دارفور، موجها بضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وحماية المواطنين وردع كل الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.

وأعرب عن أمله في أن تسهم القوات المشتركة فى إعادة الأمن والإستقرار وبث الطمأنينة لأهل دارفور ، وإحداث التنمية المنشودة بالإقليم.

الى ذلك أكدت قيادات الأجهزة الأمنية بالولاية، جاهزيتها للإنضمام للقوات المشتركة انفاذاً لبند الترتيبات الأمنية، ومعالجة التفلتات والظواهر السالبة بإقليم دارفور.

صحيفة الصيحة