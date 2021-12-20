هشام الشواني: عن يوم 19 ديسمبر 2021





احتجاجات ومظاهرات تخرج في العاصمة الخرطوم، مشهد يتكرر منذ فترة طويلة، فقد خرجت جموع من الشباب السوداني في مدن العاصمة الثلاث، أعدادهم أكبر مقارنة ببقية الأيام المعلنة لشهر ديسمبر، لكنها أقل بكثير من بعض الأيام التي شهدها شهر نوفمبر وشهر أكتوبر السابقين، تحديدا يومي ٣٠ أكتوبر ويوم ٢١ نوفمبر.

غالب المتظاهرين من فئة الشباب، شعاراتهم تدور حول رفض الانقلاب وضد العسكر، ومطالبين (بالحقوق)، فيتحدثون عن تلك الحقوق غير المحددة بدقة وفق (واجب) سياسي. وحالة المطالبة بالحقوق هذه حالة تحتاج لكلام كثير لا يسع هذا التحليل لشرحه. عموما فئة المتظاهرين اليوم تخرج بشعارات عمومية غير (مسيسة) بمعنى أنها لا تنطوي على أي برنامج ولا قيادة. وهذا شيء مفهوم وفق (شرط ليبرالي اجتماعي) يخلق تنظيمات أفقية لا تعرف القيادة ولا تعرف البرنامج.

هؤلاء ليسوا (جمهور) بل هم (جموع وحشود) تخرج في ظاهرة غير سياسية بل هي ظاهرة معادية للسياسة والتسيسس، ظاهرة معادية للبرنامج والمشروع السياسي. ولو عرف السيد إبراهيم الشيخ (القيادي الطفيلي) من قحت ذلك؛ لما خرج وكفى نفسه شر هذا الموقف المؤسف.

ما حدث اليوم كان واضحا، فقد تم تحويل الأمر لمهرجان احتفالي، ثم تم استدراج فئات الجموع حتى محيط القصر، وهذا فيما يبدو (تقدير أمني) يفهم بوضوح أربع نقاط أساسية:-

١- الأعداد ميدانيا ليست ضخمة.

٢- يستحيل قيام اعتصام بسبب عدم وجود قيادة سياسية، وبلا دعم داخلي من عناصر الجيش كما حدث في اعتصام ١١ إبريل.

٣- لا توجد أي فرصة للاتفاق السياسي بين الحشود، ولو تركت الحشود لحالها ليلة واحدة، لهاجموا بعضهم، وطردوا بعضهم، وخونوا بعضهم.

٤- لا يوجد برنامج، ولا يوجد تصور حول لماذا نخرج أساسا؟ ناهيك عن لماذا نعتصم؟

في ظل هذه الشروط كان (التقدير الأمني) يقول:-

دعوا الجموع غير الضخمة تتدفق، تحتفل. ثم مع نهاية اليوم تنفض أو تفض بدرجة ما من القوة. هذا المشهد كان واضحا منذ البداية، وهنا يأتي عندنا كتحليل واستنتاج لا كمعلومة، فكل شيء صار ممكنا اليوم وقد نكون على خطأ بتطور مفاجئ. عموما التحليل حتى الآن يبدو سليما مع الجزم بصحة الوصف السابق في حق ظاهرة الاحتجاج وطبيعتها.

خلاصات: –

١- ظاهرة المواكب الحالية ضد السياسة جوهريا، ضد التفكير وضد الحوار، حالة عنيفة، بربرية، غير أخلاقية، بلا ذاكرة. وبذلك فهي خطر على المجال السياسي. هي ظاهرة (شعبوية ليبرالية ) نحتاج لكثير من العمل حتى نتجاوزها، السياسيون الأغبياء كحال إبراهيم الشيخ لا يفهمون ذلك.

٢- لم يحدث اليوم أي تغيير مهم، فقط مجرد يوم جديد، ومهرجان جديد، مع تكتيك أمني جديد ومفاجئ.

٣- الواقع خطير من الناحية السياسية، فلابد من عودة السياسة من جديد، لابد أن نعمل بشكل جاد لتحويل (طاقات الهياج والجنون) هذه لطاقة سياسية، طاقة تندفع نحو برنامج وطني، وتوجه يعرف (الواجب) قبل المطالبة (بالحقوق). فالحشود هذه هي تعبير عن واقعنا المتأخر الذي يحتاج للعمل والفكر والسياسة الجادة.

نسأل الله أن يحفظ بلادنا وشعبنا.

هشام الشواني