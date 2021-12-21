قبل استئناف الدراسة .. الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تعلن الإضراب





قالت إنها تحمل الجهات التي تعرقل تنفيذ الهيكل الراتبي تبعات عدم استقرار الوضع بالجامعات

أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الدخول في إضراب مفتوح إبتداءً من يوم الأحد القادم.

و أوضحت الهيئة في بيان مساء أمس “الاثنين” أن الإضراب يأتي بسبب الضبابية التي تكتنف تطبيق الهيكل الراتبي مضيفةً أنه سيستمر حتى يتم تضمين الهيكل الراتبي المجاز من المجلس القومي للتعليم العالي في أكتوبر و بنفس الأرقام في ميزانية 2022م و أن يبدأ صرفه ابتداءً من يناير من العام المقبل.

و أشارت إلى أنها تفاجأت باستدعاء اللجنة الوزارية التي وضعت مقترح الهيكل الراتبي لإعادة صياغة المقترح و تخفيض المرتب الأساسي بنسبة 50%.

و أكدت الهيئة حرصها على تحسين وضع الأستاذ الجامعي و أضافت ” نحمل الجهات التي تعرقل تنفيذ الهيكل الراتبي تبعات عدم استقرار الوضع بالجامعات و الذي قد يؤدي لانهيار قطاع التعليم العالي بالبلاد”.

باج نيوز