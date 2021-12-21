الخارجية تتسلم نسخة من أوراق سفيري البحرين وبنغلاديش





تسلم وكيل وزارة الخارجية، د. عبد الله عمر بشير، نسخة من أوراق اعتماد سفيري مملكة البحرين وجمهورية بنغلاديش .

وتسلم الوكيل نسخة أوراق السفير عبد الله ربيعة سعيد ربيعة سفير مملكة البحرين.

ورحب الوكيل بالسفير الجديد، وقدم له التهنئة على نيله ثقة قيادة بلاده للعمل بالخرطوم، مبدياً استعداد وزارة الخارجية لتقديم المساعدات والخدمات لسفارة مملكة البحرين، وتذليل الطريق أمامها لتقوم بدورها في دفع التعاون بين البلدين.

من ناحية تسلم وكيل الخارجية نسخة أوراق اعتماد السفير طارق أحمد، القائم بالأعمال بسفارة بنغلاديش بالخرطوم.

وأكّد الوكيل على متانة العلاقات الثنائية بين السودان وبنغلاديش، معرباً عن رغبة السودان وتطلعه لتطوير علاقاته مع جمهورية بنغلاديش خاصة في ظل هذه المرحلة الجديدة والمهمة التي يمر بها من تاريخه ، والاستفادة من خبراتها في مختلف مجالات التعاون الممكنة.

صحيفة السوداني