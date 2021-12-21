تجمع المهنيين يكشف أسباب تراجع الدعوة لاعتصام القصر





كشف المتحدث باسم تجمع المهنيين، د.الوليد علي، ،لـ(السوداني) عن أسباب تراجع الدعوات للاعتصام في محيط القصر الجمهوري خلال مواكب 19 ديسمبر.

وقال إن من بين تلك الأسباب أنه لم يتم الترتيب لذلك قبل الموكب، بالإضافة إلى رؤية البعض بأن هذه المنطقة لا تصلح على الأقل في الوقت الحالي للاعتصام لتأمين المتظاهرين .

وقال د. الوليد إن الثوار وصلوا إلى محيط القصر رغم استخدام القوة المفرطة تجاههم، ونفى أن يكون الثوار قد وجدوا تسهيلات للوصول إلى القصر من بعض قيادات الجيش، معتبرا أن الذين يقولون هذا الكلام هم الانقلابيون؛ لأنهم لا يثقون في قدرة الشعب السوداني، ويعتقدون أن الحلول تأتي من خارج قواه، وأضاف: “ونحن نثق في قدرة الشعب السوداني”.

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني