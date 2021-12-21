باحثة اجتماعية.. التباهي بالمظاهر في منصات التواصل من أسباب تأخر الفتيات عن الزواج





كشفت الدكتورة نجوى الثقفي؛ المديرة التنفيذية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، عن نتائج دراسة بالمنطقة الجنوبية حول أسباب تأخر سن الزواج، لافتة إلى أن التباهي بالمظاهر في منصات التواصل الاجتماعي، دفع ببعض الفتيات لطلب وضع اجتماعي معين وسقف عالٍ من الماليات؛ ما أدى إلى عزوف بعض الشباب عن التفكير في الزواج، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وعدم توافر الوظائف بشكل كبير.

وأضافت في لقاء ببرنامج اليوم بقناة الإخبارية، أن العمر المثالي للزواج ليس محدداً، لكن الأهم هو النضج الفكري وهو ما يعتمد على التنشئة الأسرية والاستعداد لتحمُّل المسؤولية وتكوين أسرة.

صحيفة سبق