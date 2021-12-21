حظر المدير العام الأسبق للشرطة الفريق أول خالد مهدي ومنعه من السفر وهو في صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم





مما يؤسف له أن خبر حظر المدير العام الأسبق للشرطة الفريق أول خالد مهدي من السفر وحرمانه من المغادرة عبر مطار الخرطوم .. ممايؤسف له أن هذا الخبر صحيح مائة ..بالمائة وليس حديثاً للإستهلاك الإسفيري ..

منع الفريق أول شرطة خالد من السفر لطمة في وجه كل قادة وجنود الشرطة السودانية ..لا كبير علي القانون.. ومع هذا فإن الإهانة وقعت بالثابتة لأنها جاءت من خارج دفاتر ويوميات الشرطة المنوط بها تنفيذ أوامر الجهات العدلية والقانونية ..وفي حالة الفريق خالد كان الرجل الذي يشغل المنصب الأول في قيادة الشرطة هو من آخر من يعلم بقرار حظره من السفر .. حدث ذلك وهو في صالة كبار الزوار في طريقه مع أسرته إلي خارج البلاد ..

الشخص الوحيد الذي بإمكانه الآن رد شرف وكبرياء أحد ضباط الشرطة الكبار ..الشخص الوحيد الذي بإمكانه فعل هذا هو المدير الحالي للشرطة الفريق أول عنان .. عليه أن يقول كلمته في وجه هذا الفوضي .. هذا أو عليه أن ينتظر دوره في قائمة الممنوعين من السفر بأمر جهات عليا صارت لها كامل السلطة علي الشرطة السودانية ..أوهكذا تبدو الأمور حتي هذه اللحظة ..

عبد الماجد عبد الحميد