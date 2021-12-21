الكشف عن مكان و فئات تذاكر حفل رأس السنة للمطربة الشهيرة “ندى القلعة”





كشفت صفحات “فنية” على وسائط التواصل الاجتماعي عن إحياء المطربة الشهيرة “ندى القلعة” لحفل رأس السنة بمجمّع دوسة سيتي السياحي.

وحددت فئات التذاكر، بمبلغ 30 الف جنيه لكبار الزوار، 10 و20 الف جنيه للعادي، وسينقل الحفل في بث مباشر على قناة النيل الأزرق.

وتعد المطربة “ندى القلعة” نجمة الشباك الأولى في السودان، لجمهورها العريض في الداخل والخارج، و وصل (عداد) حفلها إلى أرقام فلكية مقارنة مع غيرها من المطربين والمطربات السودانيين.

الخرطوم: (كوش نيوز،)