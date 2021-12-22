شاب سعودي يروي قصة نجاحه في مهنة الحلاقة والأرباح التي يحققها شهرياً





روى شاب سعودي قصة نجاحه في مهنة الحلاق والأرباح التي يحققها شهرياً، وما هي أبرز التحديات التي واجهته في بداية مشواره.

وقال الشاب محمد المهدي خلال لقائه بـ”برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، إنه في البداية كان يمارس مهنة الحلاقة على نفسه في المنزل وعلى أخيه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن شغفه زاد بهذه المهنة حتى تمكن منها وقام بعد ذلك بفتح محل حلاقة خاص به.

وأضاف المهدي أن أبرز التحديات التي واجهته في بداية عمله هي السيطرة على التوتر الذي ينتابه أثناء حلاقته لأبناء وطنه، خاصة أنه السعودي الوحيد الذي يمارس المهنة، مؤكداً أنه مع الاستمرارية كسر حاجز الخوف وتمكن بشكل أفضل من الحلاقة.

وتابع أنه يعمل من 8 إلى 10 ساعات يومياً ويحصل على مقابل مادي مجزٍ شهرياً يصل إلى 10 آلاف ريال، مبيناً أنه كان يوثق أعماله على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي لاقى إعجاب الكثير من المعلقين.

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