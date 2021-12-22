الأمم المتحدة: (30%) من سُكّان السودان يحتاجون للمُساعدات العاجلة





قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن ما يعادل (30%) من سُكّان السودان أي “ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أشخاص” يحتاجون للمُساعدات الإنسانية في 2022م، بزيادة (8) ملايين شخص عن العام الماضي.

وأفاد تقرير تلقته (الصيحة) بأن الاحتياجات الإنسانية آخذةٌ فى الازدياد بجميع أنحاء البلاد مدفوعة بتردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي لأكثر من (14.3) مليون شخص، والعنف المحلي وما خلّفه من نزوح داخلي, إلى جانب الفيضانات وتفشي الأمراض.

وأوضح التقرير بأنّ خُطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل، تسعى إلى تقديم المُساعدة والدعم إلى (10.9) مليون من الأشخاص الأكثر ضعفاً في السودان من النازحين داخلياً والأشخاص الذين عادوا مؤخرًا إلى مواطنهم الأصلية، واللاجئين الذين يستضيفهم السودان، والسودانيين المُستضعفين، خاصة وأن غالبية الأشخاص الذين يحتاجون للمُساعدة هم من السُّكّان المُعرّضين للخطر.

الخرطوم- فرح أمبدة

صحيفة الصيحة