تربية الخرطوم تُوجِّه بعدم فرض رسوم على الامتحانات





وجّهت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، بعدم فرض رسوم على الطلاب في امتحانات الفترة الأولى المزمع انعقادها في يناير المقبل.

في وقتٍ عقد مجلس المدير العام بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم اليوم اجتماعه الدوري برئاسة المدير العام للوزارة د. قريب الله محمد أحمد.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا التي تتعلق بالعملية التعليمية، كما وقف على مستوى تنفيذ التكاليف السابقة وأبرزها القرارات الدراسية والمحذوفات بمرحلتي الأساس والثانوي.

وقال المدير العام للوزارة د. قريب الله محمد أحمد, إن المحذوفات يجب التوافق عليها وتأكيدها من المركز القومي للمناهج والبحث التربوي قبل إنزالها للمحليات.

صحيفة الصيحة