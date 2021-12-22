“شبكة بلومبيرغ”: انتشار خمور ومخدرات في مهرجان “ميدل بيست” بالسعودية





قالت شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن مهرجان “ميدل بيست” الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام، شهد انتشارا للخمور والمخدرات.

وبثت الشبكة فيديو لمراسلتها في الرياض فيفان نيريم، قالت فيه إنها لاحظت أناسا مخمورين، وآخرين يتعاطون المخدرات داخل المهرجان.

وأوضحت أن الحاضر لـ”ميدل بيست” يمكنه بسهولة رؤية كيف يرقص الرجال والنساء مع بعضهم، وذلك في دولة لم تكن تسمح بهذا الشيء إطلاقا قبل سنوات قليلة.

وأوضحت أن افتتاح “ميدل بيست” حضره نحو 180 ألف شخص، وهو حفل حضره نجوم غناء عالميون.

ونقلت عن أمير يدعى فهد آل سعود، وهو ممن حضروا “ميدل بيست”، قوله إنه “لا يمكن خنقنا في كرة مرة نحاول إحراز فيها تقدم”.

وأثارت فعاليات “موسم الرياض” جدلا واسعا في السعودية، وبات موضع انقسام بين الشارع.

أخبار ٢١