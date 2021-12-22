السودان: تنفيذ الاتفاقيات مع مصر عقب تشكيل الحكومة





بحث وكيل وزارة الخارجية عبد الله عمر بشير مع السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى، العلاقات الثنائية بين البلدين والطُرق المُمكنة لدعم الفترة الانتقالية.

وشكر وكيل الخارجية، مصر على وقوفها إلى جانب السودان عبر العصور، مؤكداً الشروع في تنفيذ مصفوفة القضايا ونقاط التعاون المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكّد السفير المصري, دعم مصر الثابت للسودان ورغبتها في تعزيز التعاون معه في كل المجالات، وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية، مؤكداً في ذات الوقت استمرار دعم الحكومة المصرية للسودان في عملية الانتقال، مع التركيز على المشروعات الاستراتيجية للوصول إلى مرحلة التكامُل، سيما مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وزيادة الإمداد الكهربائي للسودان من 70 إلى 300 ميقاواط، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع السكة حديد الرابط بين السودان ومصر، ومجالات التنمية العمرانية عموماً والتدريب وتنفيذ إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج الحيواني بين البلدين.

صحيفة الصيحة