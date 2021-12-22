الصحة تعلن إحصائية رسمية بوفيات وإصابات (19 ديسمبر)





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن (268) حالة إصابة بالبلاد خلال إحداث 19 ديسمبر الجاري، منها (266) إصابة بولاية الخرطوم وإصابتان بولاية كسلا.

ونوّهت الوزارة في تقرير متابعة للأحداث بالمركز والولايات حتى الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، إلى التواصل مع مسؤولي الترصد المبني على الأحداث في جميع الولايات لرصد الإصابات والوفيات والتأثيرات الأخرى الخاصة والتظاهرات ليوم 19 ديسمبر 2021م.

وأوضح التقرير أن العدد الكلي للإصابات بلغ (268) إصابة منها (2) حالة وفاة بولاية الخرطوم.

ونوه التقرير لوجود تجمعات في ولاية الجزيرة وجنوب دارفور وشمال كردفان ونهر النيل وغرب دارفور ولم يتم رصد أي إصابات أو وفيات، وأشار إلى أن معظم الإصابات عبارة عن اختناقات من الغاز المسيل للدموع وبعض منها إصابات جسدية.

واستقبلت مستشفيات الخرطوم بعض الإصابات التي استدعت دخول المستشفيات “مستشفى شرق النيل 28 إصابة ومستشفى بحري 3 اصابات ومستشفى الفيصل 89 إصابات ومستشفى الزيتونة 8 إصابات ومستشفى الأربعين 4اصابات ومستشفي الشريف 12 إصابات ومستشفى فضيل 121 إصابات وإصابة واحدة بمستشفى وعد”، أما عن ولاية فقد كسلا استقبلت مستشفى راما حالتي إصابة.

صحيفة الصيحة