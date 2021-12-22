لماذا يجب تناول الحليب بالزنجبيل والقرفة في الشتاء؟ https://kushnews.net/2021/12/311690





المعروف أن الحليب الدافئ مفيد للصحة، لكن إضافة التوابل والأعشاب مثل الزنجبيل والقرفة إليه تحسن فوائده الصحية. يحتوي الزنجبيل والقرفة على عناصر صحية، ومضادات الأكسدة والمعادن، لمكافحة الحساسية الموسمية والبرد والاحتقان والتهاب الحلق وسوء الهضم. كما أنها مفيدة للقلب وتساعد في التخلص من الوزن. إضافة إلى ما سبق، فإن للقرفة دور في تدفئة الجسم ما يساعد في تسريع التمثيل الغذائي، كما أن لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، وتساعد في فتح انسداد.

الخرطوم (كوش نيوز)