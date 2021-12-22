بعد طرحها بساعات .. بحلفلك لـ شيرين تحقق نصف مليون مشاهدة





حققت أغنية بحلفلك للفنانة شيرين عبدالوهاب النصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات عبر قناتها على يوتيوب. كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد شاركت البوستر الدعائي لأغنية جديدة لها “وبحلفلك” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وتفاعل معها عدد كبير من نجوم الفن وجمهورها عبر السوشيال ميديا، ومن أبرز التعليقات: بنجبك يا شيرين – ولع الدنيا – منتظرين العظمة. واصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تصدر تريند رقم “1” بأغنيتها الجديدة “خاصمت النوم” عبر قناة روتانا الرسمية على موقع “اليوتيوب”. خالد النبوى مع شيرين رضا : اللي يفرط في حبه يبقى حمار وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جداً حيث تخطت حاجز الـ 4 مليون مشاهدة بعد مرور 4 أيام فقط من طرحها على “يوتيوب”، ومواقع التواصل الإجتماعي. يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، نشرت أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة التي تحمل اسم خاصمت النوم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

الخرطوم (كوش نيوز)