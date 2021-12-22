شاب سوداني يهدد خطيبته بفسخ الخطوبة ونشر صورها الفاضحة بمواقع التواصل اذا لم تستجب لمطالبه





كتبت إحدي الفتيات إستشارة بمواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت فيها بأنها على علاقة مع شاب تقدم لخطبتها من أسرتها واصبحا يتواصلا مع بعضهما إلى حين تكتمال مراسم الزواج.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت الفتاة إن خطيبها طلب منها أن ترسل له صورا بوضعيات خاصة وعندما رفضت اخبرها بانه سوف ينهي الخطوبة ويتركها ولكن لم تتحمل حديثه وارسلت له الصور “بحسن نية” على حد قولها.

وأضافت قائلة بعد أن ارسلت له الصور التي طلبها مني اصبح يتمادي في مطالبه حيث طلب مني في تلك المرة أن التقي به في مكان خاص وعندما رفضت واصرت على قرارها اخبرها بانه سوف يقوم بنشر صورها على مواقع التواصل ويخبر أسرتها بفسخ الخطوبة من ابنتهم لرؤية صورها الفاضحة منتشرة بمواقع التواصل الإجتماعي.

الفتاة كتبت الإستشارة واردت من الكل مساعدتها حتي تتخلص من “المصيبة” التي حلت بها دون أن تعلم أسرتها بماجري لها وحتي تستطيع أن تضع حدا لخطيبها الذي ربط مواصلة خطوبته منها بتنفيذ طلباته الغير حميدة.

الخرطوم :(كوش نيوز)