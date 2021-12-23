مديرة وحدة مكافحة العنف : 8 حالات اغتصاب موثقة في موكب 19 ديسمبر





أكدت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمى إسحق بأن عدد ضحايا الاغتصاب من النساء في ليلة موكب 19 ديسمبر وصل إلى ثماني حالات موثقة تم التأكد منها وقالت لـ(الجريدة) في حوار ينشر ضمن عدد اليوم بأن الفتيات اللائي تعرضن للاغتصاب واتصلن بالوحدة للابلاغ عن تعرضهن لاعتداءات جنسية بعد أن أعلنت الوحدة عن استعدادها لتلقي الاتصالات الخاصة بالتبليغ عن أية حالة اغتصاب تمت ونوهت الى وصول شركاء آخرين الى مقر الوحدة من بينهم منظمات أبدوا استعدادهم للتعاون معها .

الخرطوم: عيسى جديد

صحيفة الجريدة