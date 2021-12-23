بالفيديو.. تفاعل واسع مع اضخم صفقة “تأجير إبل” في السعودية





شغلت “صفقة تاريخية” لتأجير الإبل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في السعودية، بعد أن بلغت قيمتها نحو 20 مليون ريال سعودي (+5.3 مليون دولار أمريكي)، ولمدة 48 ساعة فقط.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، في تصريحات تلفزيونية، إن المؤجر أراد التراجع عن بيع الإبل كونه استكثر المبلغ الذي دفعه المستأجر مقابل أن يستخدم إبلا لمدة يومين فقط.

وأضاف بن حثلين في مداخلة مع برنامج “مجلس الصياهد: “أخبرني المؤجر أنه لم يستطع النوم لأنه استكثر مبلغ الـ”20 مليون ريال” الذي دفعه له المستأجر بعد الاتفاق معه، وقال: أنا كتبت لك رقما تعجيزيا”.

وتابع بن حثيلين على لسان المؤجر وقال إنه يدعى عبد الله بن عودة: “أريد تخفيض المبلغ”، منوها إلى أن المستأجر عبدالله الدبوس رفض العرض بشدة، وأقسم على المؤجر بقبوله كاملا.

ونشر بن حثيلين، في وقت سابق مقطع فيديو يوثق صفقة التأجبر بين الشخصين المذكورين، والتي وصفت بأنها “الأكبر في عالم الإبل” في تاريخ المملكة بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في المملكة قد نشر على “تويتر” مقطع فيديو يوثق الصفقة “المثيرة للجدل”، معبرا عن دهشته بوصف يوم التوقيع على الصفقة بأنه يوم تاريخي في عالم الإبل.

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