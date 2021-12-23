الشعبية: مطالب القوى السياسية لا تتوافق مع (أولويات الحركة)





أكد مصدر مسؤول بالحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، أن عضوية الحركة بتحالف قوى الحرية والتغيير ما زالت قائمة ولم تتأثر بوجود الشعبية واستمرارها في الحكومة الحالية بموجب اتفاق جوبا السلام.

وقال المصدر لـ(اليوم التالي) أمس، إن القوى السياسية برنامجها غير متسق مع أولويات المرحلية للحركة الشعبية وأضاف: “إذا خرجنا من الحكومة في هذه المرحلة فلن يتم تنفيذ الترتيبات الأمنية”، وأوضح أن الشعبية لديها حالياً ثلاث أولويات مهمة، الأولى الترتيبات الأمنية وتنفيذ اتفاق السلام وإرجاع المواطنين إلى قراهم وأضاف: “في حال عدم وجودنا في الخرطوم فلن تنفذ كل هذه البنود”.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي