مجلس الوزراء يوجه بحلول إسعافية لتوفير السماد





وجهت اللجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي بتكوين فريق عمل فني من الجهات المختصة لمتابعة حلول المشاكل المتعلقة بتوفير سماد اليوريا بصورة عاجلة لإسعاف الموسم الشتوي محصول القمح الاستراتيجي.

وعقدت اللجنة اجتماعاً بمجلس الوزراء برئاسة وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبدالله علي إبراهيم، استعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه سير عمليات الموسم الشتوي خاصة محصول القمح كسلعة استراتيجية.

وتم التداول حول المشكلات المتعلقة بمشاكل الري والسماد واليوريا والكهرباء في الشمالية ومشروع الجزيرة.

وأكد الاجتماع على أهمية تكوين فريق عمل فني من الجهات المختصة لمتابعة حلول المشاكل المتعلقة بتوفير سماد اليوريا بصورة عاجلة لإسعاف محصول القمح وتوفير الخيش للموسم الشتوي وحصر الآليات لتطهير الترع خلال الفترة المقبلة بمشروع الجزيرة والمناقل.

صحيفة اليوم التالي