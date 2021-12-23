هارون يرفض الإدلاء بأقواله في تحقيقات جرائم حرب دارفور





قال القيادي بالنظام السابق، أحمد هارون، إنه رفض الإدلاء بأقواله أمام النيابة، عقب استدعائه للتحقيق معه أمس في شأن البلاغ رقم (2868) لسنة 2006 والمسجل بشرطة الجنينة في ولاية غرب دارفور.

وأوضح هارون في بيان أن البلاغ وجه النائب العام الأسبق، تاج السر الحبر، بضمه إليه دون سبب من قانون أو وقائع.

وأضاف: “كعادتها عند أي زيارة لموفدين من المحكمة الجنائية الدولية فقد مثلت، الأربعاء 22 ديسمبر 2021 أمام النيابة للمرة الثالثة خلال الأعوام الثلاثة من حبسي، دون مسوغ قانوني أو إجراءات قانونية سليمة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وفي ظل غياب تام لأي أسباب قانونية تبرر هذا الحبس المتطاول، وفي ظل عدم إحراز النيابة لأي تقدم في تحرياتها في البلاغ الذي تم ضمي إليه دون حيثيات تبرر ذلك”.

صحيفة السوداني