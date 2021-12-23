لهذا السبب.. غادة عبد الرازق كانت تفكر في الاعتزال الخميس





أوضحت الفنانة غادة عبد الرازق أنها كانت تنوي الاعتزال منذ سنوات، بسبب الانتقادات التي تعرضت لها من الجمهور. في محاولة للالتزام الديني وارتداء الحجاب. وقالت في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج “صدى الملاعب”، مع الإعلامي “مصطفى الأغا”: “من 12 سنة كنت عايزة ألتزم دينياً وأتحجب وأبعد عن الفن”. وحول اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي، الفن خلال الساعات الماضية، أضافت غادة عبد الرازق: “متحكموش على الناس.. هو أكتر واحد حاسس إنه مش مرتاح، محدش ليه دخل في دينك وشعرك. احنا مالناش دخل هو عايز يعمل ايه، متحكموش على حد، هو حر في حياته”. وتابعت غادة عبد الرازق: “أنا للأسف كتومة جدا، لكن أهلي بيحسوا بيا، ويفضلوا يسألوني مالك؟، وفي الآخر أعترف بكل حاجة”. وفقاً لما جاء في موقع الوطن. ويشار إلى أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل لحم غزال، الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، وتدور أحداث المسلسل داخل حارة شعبية. وتضمن المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال»، هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان برفقته قبل اختفائه. ويجسد شخصيته الفنان «حمدي الميرغني»، وطلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له المنوم في العصير. للحصول على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها اختفى لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت.

الخرطوم (كوش نيوز)