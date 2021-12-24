شاهد بالصورة: زول سغيل يشعل السوشيال ميديا بصور متداولة برفقة حسناء سودانية ويكشف السر في ذلك





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمؤثر زول سغيل بعد ظهوره برفقة حسناء سودانية وهي ترتدي زفاف الزواج وتقف ممسكة به، الأمر الذي جعل رواد التعليقات يتناقلون الصور ويقدمون التهاني والتبريكات لهما بمناسبة زواجهما.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد نفى زول سغيل الخبر المتداول وأثبت حقيقة الصور الخاصه به موضحا أنها كانت في عرض أزياء شارك فيه ولاصحة لحقيقة زواجه من الحسناء التي ظهر برفقتها.

الخرطوم:(كوش نيوز)