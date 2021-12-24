النفط : كميات الوقود تفي حاجة البلاد





قال وكيل وزارة النفط والطاقة المكلف ، المهندس محمد عبدالله محمو، إن الكميات الموجودة من المواد البترولية تفي حاجة البلاد .

وتفقد الوكيل شركة مصفاة الخرطوم ومركز التحكم في المنتجات النفطية بقري، وطاف المستودعات الاستراتيجية والعمل بغرفة نقل البترول والمواد السائلة .

واطمأن الوكيل والوفد المرافق له على سير العمل في المرافق المذكورة بصورة طبيعية وتعهد بمناقشة بعض التحديات المحدودة مع العاملين بالمصفاة ومناقشة الجوانب التي تلي الجهات المشتركة في الدولة مثل وزارة المالية والجهات الأخرى حتى يستمر العمل في المصفاة حسب الخطط المرسومة في رفد البلاد بالمواد البترولية دون تدنٍ أو توقف في التكرير.

السوداني