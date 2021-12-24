البحر الأحمر تطالب بتوريد متأخرات حصتها من قطاع التعدين





أكد والي البحر الأحمر المكلف ، مجدي إبراهيم اهتمام الدولة بقطاع التعدين لدوره المتعاظم في النهضة الاقتصادية وتنمية المجتمعات المحلية.

وبحث الوالي المكلف مع وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية ترتيبات تنفيذ قرار وزارة المالية الاتحادية الخاص بتوزيع إيرادات قطاع التعدين على كل الشركاء في القطاع، من أجل مصلحة المجتمعات المحلية التي تحتضن نشاط التعدين.

و تطرق اللقاء الى متأخرات استحقاقات الولاية في إيرادات التعدين وتوريدها للولاية خلال الأيام القادمة.

من جانبه بحث الوالي المكلف هموم وقضايا التعدين الأهلي في جوانب الإنتاج والأسواق والمعالجات اللازمة للارتقاء بهذا المجال .

السوداني