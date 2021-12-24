استئناف الإضراب المفتوح لأساتذة الجامعات السودانية في يناير





السوداني أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية “لاجسو” استئنافها الإضراب المفتوح في الثاني من يناير القادم .

و بررت اللجنة في بيان، الخطوة بإبلاغها من قبل وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتخفيض قيمة المرتبات في مقترح الهيكل الراتبي بنسبة (50%) مشيرةً إلى أنها أعلنت رفضها لذلك من خلال خطاب قامت بتسليمه للوكيل إلا أنها لم تتلق ردًا .

و أضافت “و في الوقت نفسه قمنا بتقديم طلب لمكتب رئيس مجلس الوزراء لمقابلة الرئيس لتنويره بما يدور و مساعيه لحل القضية تفادياً للدخول في أي تصعيد.

و تابعت “إلا أنه لم تتم الاستجابة لطلب المقابلة .

السوداني