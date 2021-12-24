والي الشمالية المكلف ينفي انتماءه لأي حزب





نفي والي الشمالية المكلف ، عوض أحمد محمد قدورة انتمائه لأي حزب أو كيان سياسي.

ويأتي نفي الوالي عقب احتجاجات محلية شديدة تطالب بإبعاده لانتمائه لأحد أحزاب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير .

وقرر المحتجون الاعتصام بمقر حكومة الولاية إلى حين صدور قرار باعفاء الوالي المكلف .

ولم تفلح جهود مدير شرطة الولاية في إثناء المحتجين عن إعاقة الوالي في أداء مهامه بعد تمسكهم بالاعتصام بمقر الحكومة والتصعيد .

وقال الوالي المكلف فى أول حوار له مع (وكالة السودان للأنباء ) إن ما يشاع حول انتمائه السياسي غير صحيح وأنه منذ أن تم تعيينه ضابطًا إداريًا ظل يعمل بكل الولايات التي عمل بها عملًا مهنيًا .

وأكد أن كل الذين تعاملوا معه يشهدون بذلك وأنه لم يمارس أي عمل سياسي في عمله الوظيفي مضيفًا أن ما يشاع حول انتمائه السياسي محض افتراء ولا يمت للحقيقة بشيء مؤكدًا التزامه بالحيادية والمهنية من أجل خدمة المواطن والوطن بكل تجرد ونكران ذات.

السوداني