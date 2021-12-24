الدعم السريع ينضم للقوات المشتركة بالبحر الاحمر





وصلت إلى ولاية البحر الأحمر ، أمس، قوات تابعة للدعم السريع لإسناد القوات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة في إطار الخطة الأمنية لمنطقة البحر الأحمر، وفقًا لتوجيهات هيئة أركان القوات المسلحة.

واستقبلت لجنة أمن الولاية قوات الإسناد بقيادة العقيد موسى عبودة، الذي بلغ رسالة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وهي أن تنعم ولاية البحر الأحمر بالأمن والاستقرار.

يذكر أن اللجنة الأمنية بالولاية استقبلت في مطلع الأسبوع الحالي التعزيزات الأمنية من القوات المسلحة لإسناد القوات المشتركة في إطار الخطة الأمنية لمنطقة البحر الأحمر للحفاظ على الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة والمساهمة في مشروع التدريب الذي سوف ينتظم بمنطقة البحر الأحمر العسكرية خلال الأيام المقبلة.

السوداني