نيابة جرائم المعلوماتية تقدم مستند إتهام في بلاغ “بدر للطيران” ضد صحفي سوداني





استمعت محكمة جرائم المعلوماتية بالعاصمة الخرطوم اليوم الخميس إلى إفادات وكيلة النيابة في البلاغ المدون من شركة بدر للطيران ضد رئيس تحرير موقع نبض نيوز”صديق رمضان”.

وقال رئيس هيئة الدفاع الدكتور “عبدالله علي إبراهيم” وفق (طيران بلدنا) أن جلسة اليوم شهدت تقديم مستند واحد من ضمن 64 مستند إتهام، مبيناً أنه تم تقديم المستند بواسطة وكيلة نيابة جرائم المعلوماتية، وأنه تمت مناقشته من جانب الدفاع، الذي كشف الدكتور عبدالله أنه تقدم بطلب لمناقشة بقية المستندات المقدمة إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وأوضحت أن هذا من ضمن العلم القضائي.

وأضاف :نحن في الدفاع نرى أن معظم المستندات التي تمت مناقشتها لايوجد بها مايمس بدر للطيران، وقد تم تحديد جلسة يوم ١٤ يناير ٢٠٢٢ لأن الإتهام ذكر بأن لديه مستندات لم يتحصل عليها بعد ويريد تقديمها. والجدير بالذكر أن شركة بدر للطيران تتهم رئيس تحرير موقع نبض نيوز باشانة سمعتها بسبب نشره أخبار وتقارير ومقالات عن عمليات ضبط الذهب بمطار الخرطوم.

كوش نيوز