ترتيبات لتشغيل مستشفى المناظير وأمراض الجهاز الهضمي بالجزيرة





وقف وكيل وزارة الصحة الإتحادية د.هيثم محمد إبراهيم على سير الأوضاع الصحية بولاية الجزيرة واعلن وكيل وزارة الصحة الإتحادية لدى لقائه بوالي ولاية الجزيرة عبد الهادي عبدالله محمد عدلان أعلن عن التزامه بسد الفجوات العاجلة وضرورة تطوير العمل الصحي بالولاية خاصة في مجال صحة البيئة والتوعية الصحية وتقليل نسبة الاثار الناجمة عن فصل الخريف من توالد ذباب وباعوض وحشرات، مشيدا بالدور الذي قامت وزارة الصحة ولاية الجزيرة بالتعاون مع الشركاء في الولاية.

وافتتح زيارته بالوقوف على مستشفى المناظير وأمراض الجهاز الهضمي، مشيدا بالعمل الكبير الذي تم به متمنيا أن يتم التشغيل في القريب العاجل مؤكدا دعم الوزارة لهذه المشاريع التي تساهم في تطوير القطاع الصحي، لافتا إلى ضرورة حملات الرش بالمبيد ذو الاثر المتبقي.

كما عقد الوفد اجتماعا مع وزارة الصحة بالولاية للوقوف على الوضع الراهن بالولاية والاستعداد لانطلاقة حملة الرش بالمبيد ذو الأثر المتبقي والتي ستنطلق 24 ديسمبر القادم بتكلفة بلغت 600 مليون جنيه.

وقال هيثم، إن الزيارة تأتي لتفقد الأحوال الصحية في الولاية والوقوف ميدانياً على سير العمل الصحي، مضيفاً إن الغرض هو الإشراف على المؤسسات الصحية والتفاكر مع قيادات الولاية والمنظمات بجانب جهات العمل ذات الصلة بالصحة بالولاية.

مشيدا بالدور الكبير لوزارة الصحة بالجزيرة في مكافحة جائحة كورونا وبلوغ نسبة مقدرة من التغطية، لافتا إلى أن هناك إتجاه لإلزامية التطعيم لبعض الفئات كاشفا انه تم النقاش على مستوى اللجنة الفنية العليا للطواري الصحية.

وفي السياق أشاد والي ولاية الجزيرة عبد الهادي ، بجهود الصحة الإتحادية لافتا الى ضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي مؤكدا أن الصحة والتعليم من أولويات مكتبه.

ولفت مدير عام وزارة الصحة بالولاية د.أسامة عبدالرحمن الى زيادة نسبة الإصابة بالملاريا في المناطق المروية، مشيرا الى سعي وزارته لمكافحة الملاريا بكل الإمكانيات والموارد المتاحة، مطالبا بصيانة طلمبات الرش المتعطلة، مشيرا إلى أن حملة الرش بالمبيد ذي الأثر المتبقي بجملة 25 طن مبيد فايكم بنسبة تركيز 80% ، واستهداف 461217 وحدة سكنية بالولاية.

يجدر ذكرا أن الوفد الإتحادي وقف على سير العمل بمركز الجزيرة لمناظير الجهاز الهضمي ومستشفى ود مدني التعليمي “محطة الأوكسجين – قسم الطواري” بجانب وقوفه على مستشفى الجزيرة لأمراض وجراحة الكلى والمركز القومي لجراحة الأطفال، واختتم الوفد زيارته بالمشاركة في ختام فعاليات ورشة إدارة المستشفيات.

كوش نيوز