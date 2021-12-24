بقال: رسالة لخالد سلك.. الحركة الإسلامية أكبر من أن تذكرها وفي خشمك سفة … !!





🔅✍ من العجائب وغرائب الزمان أن يخرج إلينا فلول قحت المطرودين من السلطة والمنبوذين من الشعب والمدقوقين في المواكب في الشوارع ليتحدثوا عن لا مشكلة لديهم مع الحركة الإسلامية ومحاولة فطيرة لمغازلة الحركة الإسلامية ككرت أخير لإستخدامها طوق نجاة للعودة للواجهة للنظام المباد قحت ومن شايعهم وناصرهم وهدي بهديهم .

المخلوع خالد سلك ” أب سفة ” وهو يتحدث اليوم ويقول ” ليس لدينا مشكلة مع الإسلاميين والحركة الإسلامية ” وهذا الحديث لم يقوله عندما كان في السلطة وكان يعتقد أنه سيبقي في السلطة أبد الدهر لقناعته أن ” الإنتخابات ما بتجيبنا ودايرين أطول فترة إنتقالية ” ولو ترشح سلك للإنتخابات منافساً الإسلاميين لن يفوز حتي داخل بيته ووالدته ستصوت لصالح خاله الإسلامي جمال الوالي ، خالد سلك الذي حكم لفترة قصيرة جداً وصار وزيراً عبر إستغلاله للجيل الداقس والشارع فالإسلاميون ليسوا إغبياء ولا قطعان ليتحالفوا مع سلك ليعود للمشهد من جديد ، هو يقول أنهم كقحت ليس لديهم مشكلة مع الإسلامين ولكن نحن نقول لدينا مشكلة معك يا سلك ويا قحت ويا أب سفة ولن نتحالف معك .

أنت كتبت في وثيقتك الغير دستورية حرمان الإسلامين حتي من الإنتخابات وعندما تحدث فولكر عن إحتمال فوز الإسلامين قلت لن ترضي بهم حتي لو فازوا ديمقراطياً وهذا دليل علي أنك تخشي الإنتخابات وترفضه لأنك لن تنال أصوات في بيتك وعقر دارك واليوم تغازل الإسلامين بأنك ليس لديك مشكلة معهم ؟

نحن لدينا مشكلة معك في الظلم الذي وقع علي الإسلامين بعد السقوط وحتي الأن ، أخرجتم قياداتنا جنائز من السجون ، الشهيد الشريف بدر ، الشهيد الزبير ، الشهيد عبد الله البشير ، الشهيد أبو هريرة وقتلتم الصابونابي وقياداتنا ما زالوا في سجونكم التي لم تتحملوها أنتم لشهر واحد هم صابرون ومحتسبون لثلاثة سنوات واليوم تتحدث بكل بجاحة وقلة أدب لتقول أنك ليس لديك مشكلة معهم ؟ أذا كل الإسلامين قالوا أنهم ليس لديهم مشكلة معك فأنا وحدي أمثل كل التيار الإسلامي وأتحدث هنا بأسمهم ولدينا مشكلة معك ومع قحت وسيأتي اليوم الذي سنصفي فيه الخلافات ونأخذ الثأر .

الحركة الإسلامية إنتماء ووفاء والوطني معاني وليست مباني وصمت الإسلامين علي ممارساتكم وتشهيركم وإساءلتكم وتطاولكم وسفهكم منذ السقوط وحتي الأن ليس خوفاً بل تعقلاً وحكمة وحفاظاً علي وحدة وسلامة وإستقرار البلاد وكونه يتم التنازل عن السلطة بهذه البساطة دون أي مقاومة أو التمسك بالسلطة كانت إستجابة لإرادة الشعب وحقناً للدماء ولكن القحاتة إستغلوا هذه الثورة وسرقتها بغرض التشفي والثأر والإنتقام ومع ذلك صمت الإسلاميين كصمت الحليم الحكيم فأن نطقوا سيتغيير الكثير ، قد تنحني الإشجار للعاصفة ولكنها لا تنكسر للرياح وتموت الإشجار وهي واقفة ، رغم الإستفزاز والتحكم والتطاول والسفه من المراقهقين السياسين الا أن الإسلامين في ثبات وعزيمة وإصرار إمتثالاً لقوله تعالي ” فلا تهنوا وتدعوا إلي السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم ” وقوله تعالي ” لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ” صدق الله العظيم .

يوم بدر يوم 17 رمضان والناس ساجدين لله عز وجل وقحت كانت تنتقم وتثأر من الإسلامين وتضربهم بمبان وهم راكعون وساجدون لله ؟ هل ننسي كل هذا بسبب تصريح فطير من شخص ” منقولي يدعي أب سفة ” يغازل الإسلامين ؟ لن يضع الإسلامين إيديهم فوق إيدي الظلمة والقتلة من فلول قحت ونظامهم البائد ولو غفر جميع الإسلامين فنحن لن نغفر لهذا الأب سفة ولا غيرهم من فلول قحت المباد ولجنة تمكينهم وميتينهم . لن يرضي عنكم الإسلامين يا قحاتة وكلمة الإسلامين لا تذكرها وفي خشمك سفة يا سلك ..

بقرآنـي وإيمـانـي وتكبـيـرات إخـوانـي

أهز الكافر الجاني وأحمي منـه أوطانـي

عواطفنا براكيـن تثـور ومـا لهـا حيـن

ويذكي عزمنا الدين إلى العلياء والشان

لنـا بمحمـد مـثـل وبالأصـحـاب نتـصـل

سنفعـل مثلمـا فعلـوا ببـدر يـوم فرقـان

بمكـة لـي أشقـاء فـي بغـداد لـي أبـنـاء

وفـي دلهـي أحبـاء وجنـد الله أعـوانـي

هـو الإسـلام رافعنـا وللأمـجـاد دافعـنـا

غدا تدوي مدافعنـا تـدك معاقـل الجانـي

من المحـراب ننطلـق بغيـر الله لا نثـق

أسود حين نستبق إلـى الهيجـا بميـدان

إبراهيم بقال سراج

السبت . 24 . 12 . 2021 م