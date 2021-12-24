مناوي يطالب القوات النظامية و الحركات بوقف نهب مقر “يوناميد” بشمال دارفور





طالب حاكم إقليم دارفور ؛ مني أركو مناوي القوات النظامية و الحركات و المواطنين في ولاية شمال دارفور بوقف نهب موقع اليوناميد.

و قال مناوي في تغريدة على تويتر الجمعة : ” نداء عاجل على جميع القوات النظامية، الحركات و المواطنين في شمال دارفور ، الرجاء التزام الأخلاق و وقف نهب موقع اليوناميد. أطالب الجميع بإرجاع كل الممتلكات التي نُهبت خلال الفترة الماضية و وقف هذه الانتهاكات فوراً”.

و الاثنين ترأست خاردياتا لو ندياي ؛

نائبة الممثل الخاص للأمين العام و المنسقة المقيمة و منسقة الشؤون الإنسانية في البلاد عملية تسليم الجزء الشمالي من قاعدة بعثة يوناميد اللوجستية في شمال دارفور إلى سلطات الولاية.

و أعربت ندياي عن قلقها على سلامة و أمن فريق تصفية بعثة يوناميد و سلامة الأصول، مؤكدة على أنّه من واجب الحكومة حماية أفراد البعثة و اتخاذ تدابير صارمة لمنع أي شكل من أشكال التهديد أو العنف ضدّ المعسكر و الأفراد.

و أشارت إلى أنهاا ناقشت مع السلطات الحكومية مسألة حرية الحركة الآمنة لجميع أصول الأمم المتحدة و إعادة تلك التي استولت عليها الجماعات المسلحة بشكل غير مشروع.

باج نيوز