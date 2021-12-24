(131,603) طالباً أكملوا التقديم النهائي لمؤسسات التعليم العالي





اكد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اسامة العوض ان نسبة المتعاملين من الطلاب المتقدمين حتى امس في حركة القبول عبر السيستم الالكتروني بلغ 131,603 طالباً وطالبةً بنسبة 81% للذين اكملوا التقديم النهائي، من العدد المستهدف من القبول العام.

واشار الى ان يوم 28 ديسمبر من هذا الشهر سيكون آخر يوم في التقديم للقبول العام لمؤسسات التعليم العالي ، ناصحاً الطلاب بالإسراع في تسجيل رغباتهم وإرسالها عبر موقع التقديم الالكتروني .

وأشار اسامة العوض وفق ( سونا) الى ان قبول هذا العام سيكون مرناً في حركة استيعاب الطلاب وملبياً لرغباتهم ، عكس ما جاء بالعام الماضي، مؤكداً على اهمية رجوع الطلاب المتقدمين للقبول الى نتيجة العام 2019م للاهتداء بها، والمقارنة على ضوء نسبها.

وأكد أن نتيجة العام الماضي 2020م لازمها بعض الخلل اثر على إرباك الطلاب، ناصحاً الطلاب بعدم الالتفات لها، نتيجة للزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب الذين احرزوا نسباً عالية فوق الـ 90%.

هذا وتقدم اسامة العوض بمجموعة من الإرشادات والنصائح والتوجيهات التي يمكن ان تفيد الطلاب والطالبات وتجيب على استفساراتهم، وتجعلهم يحددون رغباتهم بصورة صحيحة تم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة .

كما امن على إمكانية الإتصال بالكول سنتر بالوزارة من خلال الرقم 2511 ، او مراجعة مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة رسمياً من قبل الوزارة لمن يرغب في المزيد من المعلومات عن اجراءات قبول هذا العام .

وقال اسامة العوض اننا نسعى دوماً ان نكون قريبين من الطلاب وأسرهم اثناء الدوام الرسمي بمكاتب الوزارة او بعده عبر التواصل الرقمي بالوسائط المتعددة لحل مشكلاتهم.

كوش نيوز