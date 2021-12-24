بكلفة ( 600) مليون جنيه حملة لمكافحة الملاريا بالجزيرة





انطلقت اليوم الجمعة بولاية الجزيرة حملة الرش بالمبيد ذي الاثر المتبقي والتي تستهدف محليات الولاية والمناطق الريفية المروية من (احياء وقري وكنابي) بتكلفة بلغت 600 مليون جنيه بتمويل من صندوق الدعم العالمي المانح ونظمت الحملة وزارة الصحة بالجزيرة بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية وستستمر الحملة لمدة 33 يوم على مستوى الولاية.

واكد معاوية عبد القادر مدير المكافحة المتكاملة لنواقل الامراض بالجزيرة وفق ( سونا) ان حملة الرش بالمبيد ذي الاثر المتبقي تستهدف 431065 اسرة وكشف معاوية وفق ( سونا) أن الحملة تستخدم 25 طن مبيد فايكم امن وفعال ولا يسبب اي حساسيات وان الهدف من الحملة قطع حلقة انتقال الملاريا والامراض المنقولة بواسطة الباعوض والذبابة الرملية.

ويشرف على الحملة 185 مشرف على مختلف المستويات و2144 عامل و90 معزز صحة و41 مشرف وحدة ادارية و8 مدراء شئون صحية و84 فني صيانة.

واعرب عن امله في ان تحقق الحملة الهدف المنشود مناشدا المواطنين على مستوى الولاية بالمساهمة الفاعلة في انجاح الحملة .

كوش نيوز