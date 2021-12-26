قصة أغرب “زار” حدثت في أربعينيات القرن الماضي من أجل كلب محسود





أعادت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية نشر قصة حادثة غريبة وقعت في أربعينيات القرن الماضي، وشهدتها أرقى المناطق بالقاهرة «جاردن سيتي».

وأفادت “الصحيفة”بحسب ما نشرته في عددها الصادر يوم 25 نوفمبر عام 1944 : ” أنه كانت هناك سيدة أجنبية تعيش مع خادمتها وكلبها في أحد العقارات بجاردن سيتي وفي إحدى الليالي مرض الكلب وحاولت معالجته ولكن لم ينفع شيئا فنصحتها خادمتها بأنه يمكن أن يكون «محسود» ويمكن علاجه على طريقة الزار.

“وأضافت “الصحيفة” وافقت السيدة الأجنبية على اقتراح خادمتها لها لمعالجة كلبها المريض علي طريقه الزار ، وبدا الأمر مخيفا للسكان .

الجدير بالذكر أن الزار هو مجموعة من أشباه الطقوس الشعبية، لها رقصات خاصة، وعبارات خاصة، تصاحبها دقات معينة صاخبة على الدفوف وإطلاق البخور.

يشار أيضًا إلى أن جاردن سيتي هو واحد من أرقى أحياء العاصمة المصرية وأقدم مناطق مصر العريقة، الذي أسسه الخديوي إسماعيل عام ١٩٠٦ بالقرب من فندق “سميرميس” ليعيش به الطبقة العليا من المجتمع ولاستقبال وضيافة الأجانب.

صحيفة المرصد