حقيقة شائعات انفصال إيمى سمير غانم وزوجها.. أول تعليق من حسن الرداد





لا تزال الشائعات تحاصر النجمة إيمى سمير غانم يومًا بعد يوم، فبعد انتشار شائعة ارتداءها الحجاب الأسبوع الماضى عقب أدائها مناسك العمرة مؤخرًا طالتها مجددًا شائعة انفصالها عن زوجها الفنان حسن الرداد

وزعم البعض على مواقع التواصل، أن زوجها تركها وحيدة فى محنتها بعد وفاة والديها ولم يكن متواجدا بجانبها الفترة الماضية بالتزامن مع حالة نشاط فنى للرداد، ومع انتشار تلك الأنباء اليومين الماضيين خرج حسن الرداد ليحسم الأمر نافيًا كل ما تردد عن ذلك، ووصف تلك التقارير لـ”اليوم السابع”بأنه “كلام سخيف وفاضى” ووجه رسالة لمروجى الشائعات: “ماورهومش غير القرف وسيرة الناس”.

الرداد أوضح، أنه منشغل حاليًا بمسرحيته الجديدة “في نص الليل” والذى يشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين، والعام الماضى طالت إيمى وحسن شائعات الانفصال أيضًا ونفاها الثنائى حينها وردا عليها بقوة.

صحيفة اليوم السابع