تبيان توفيق: للبنات (ماتخشي اللجنة لانها حتبوظ ليك “المكنة”)





غصن الزيتون 🌹

ماتخشي اللجنه

طبعآ في دعوااات كتيره مقدمه من جهات ( نعلمها وتعلمونها جيدا) عشان البنات يخُشن اللجنه واللجنه دي حتبوظ ليك (المكنه) لأنها لجنه،، مُسِمه،، وناقِده،، لكل مقايس ومفاهيم وعادات مجتمعنا السوداني واعارافنا وشرائع دينا الحنيف،، اللجنه دي مقدمه دعوات عشان البنات يخُشن ويقولن أنا مغتصبه،، أنا بيتنا ما أمان،، وأنا مُتحرًش بي،، اللجنه دي عامله كوووم فلاش تحت المسميات القاعده تظهر في المواكب،، البيور،، نسويه،، يعني ممكن تلقى لافته مكتوب فيها (نساء ضد العنف) و الواحده فيهن تلقاها طبق الأصل من صوره اجعص متحرش ممكن تلاقيهو،، (الإتحاد النسائي السوداني) واحده من اللافتات البقت تترفع باسم المرأه السودانيه والإتحاد النسائي دا كوووولو عباره عن شيوعيات متخفيات في شكل مُناضِلات،،

أنا بنصح كل بنت ممكن تشوف البوست دا وبقوليها انتي مامُجبره انك تخشى اللجنه عشان تفسدي نفسك بي نفسك وتنقلي مرض السرطان الفكري للأسره بتاعتكم وتبقي أسيره لمجموعه من النساء والبنات المنبوزات من داخل بيوتِهن وهِن ماعارفات يعملن شنو،،

ماتخشي اللجنه عشان ماتبقي (مًومس) وتفقدي نفسك وتفقدي إنسانيتك وتبقي تائهه،، ومشوهه فكرياً وجسدياً،،

اللهم لك الحمد ع نجاتي❤️

انا كنت ماشه غلط وقدرت أرجع زي ماكنت ♥️

تبيان توفيق ❤️