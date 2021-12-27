الخارجية السودانية تدين عمليات الاعتداء والنهب التي تعرض لها معسكر اليوناميد بالفاشر





ادانت وزارة الخارجية باشد العبارات عمليات الاعتداء والنهب التي تعرض لها معسكر اليوناميد بالفاشر يوم الجمعة الماضي.

واشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم تاكيد حكومة السودان على تثمين الدور الذي ظلت تضطلع به بعثة اليوناميد في توفير الأمن والإستقرار في ولايات دارفور خلال السنوات الماضية، وعلى إلتزامها بإتفاقية وضع القوات للبعثة SOFA بتوفير الحماية اللازمة للمعسكر وحماية إصوله وموظفيه الدوليين حتى الخروج النهائي للبعثة .

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:

بيان صحفي حول عمليات السرقة والنهب التي تعرض لها معسكر اليوناميد بالفاشر

تدين وزارة الخارجية باشد العبارات عمليات الاعتداء والنهب التي تعرض لها معسكر اليوناميد بالفاشر يوم الجمعة الماضي، والتي قامت بها بعض الجماعات المسلحة و المواطنون حيث أعتدوا علي الجزء الشمالي من المعسكر وقاموا بنهب بعض المعدات التي تبرعت بها البعثة وآلت لحكومة ولايات دارفور .

تصدت اللجنة الأمنية بالولاية لهذه الأعمال الأجرامية حيث تم إرسال قوة مكونة من 40 آلية عسكرية لحراسة المعسكر على الفور، كما تم تعزيزها صباح يوم السبت الماضي بأفراد من القوة الأمنية المشتركة مكونة من 180 آلية عسكرية والتي من شأنها توفير الأمن والسلامة للمعسكر وللممتلكات وللموظفيين الدوليين .

قامت شرطة ولاية شمال دارفور بفتح بلاغات ضد المعتدين، فيما تم القبض على بعض المتورطين في عمليات النهب حيث تمكنت الشرطة من استرداد بعض المواد المنهوبة وسيتم تقديم الجناة للعدالة.

تعيد حكومة السودان التأكيد على تثمين الدور الذي ظلت تضطلع به بعثة اليوناميد في توفير الأمن والإستقرار في ولايات دارفور خلال السنوات الماضية، وتؤكد على إلتزامها بإتفاقية وضع القوات للبعثة SOFA من توفير الحماية اللازمة لمعسكر اليوناميد، وحماية إصوله وجميع موظفيه الدوليين حتى الخروج النهائي للبعثة .

—–

الخرطوم 26-12-2021 (سونا)-