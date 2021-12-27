لأول مرة.. دولة عربية تسمح بخروج السجناء للدراسة نهارا والعودة ليلا





أعطت الجزائر الضوء الأخضر لخروج السجناء المسجلين في الجامعات بشكل يومي للدراسة دون قيود، في إطار إعادة تأهيل السجناء وتشجيعهم على الدراسة.

بلغ عدد السجناء المسجلين في نظام التعليم عن بعد في الجزائر أكثر من 35 ألف سجين بينهم 4 آلاف على أبواب امتحانات البكالوريا المحدد موعدها في يونيو المقبل.

مما دفع السلطات الجزائرية للإعلان عن قرارها الحضاري الذي يعد فرصة قد تسهم في تغيير حياة الكثيرين، والذي يسمح بخروج السجناء المُسجّلين للدراسة بشكل صباحًا دون قيود، والعودة مساء إلى السجن.

وأوضح مدير عام السجون «فيصل بوربالة» في تصريح صحافي على هامش أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المنعقدة مساء الخميس الماضي أن دخول نظام الحرية النصفية حيّز التطبيق في الجزائر، يسمح للسجناء الحاصلين على شهادة البكالوريا أو المسجلين في الجامعة، مباشرة الدراسة في الجامعة حضوريًا.

حيث يمكن للسجين (الطالب) الخروج بـ زيه المدني من المؤسسة العقابية والتوجه إلى الجامعة للدراسة دون حراسة، كما يمكنه الاستفادة من بطاقة ركوب تتيح له استخدام حافلات النقل الجامعي، ثم العودة مساء على الساعة الخامسة إلى المؤسسة السجنية لقضاء العقوبة

صدى البلد