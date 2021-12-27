جمل غاضب يقتل شاباً في الأردن بضربة قاضية





بضربة قاضية قتل جمل غاضب شاباً أردنياً في محافظة المفرق الأردنية كان يحاول تدريبه لكن الجمل سارعه بإنهاء حياته.

وعلى إثر الضربة القاتلة فارق الشاب الحياة في منطقة الخالدية في محافظة المفرق الأردنية، مساء أمس الأحد، جراء الضربة من جمل غاضب.

ووفق موقع ” خبرن” قال مقربون من الشاب إن الراحل اشترى الجمل قبل مدة وظل يحاول ترويضه خلال الفترة الماضية.

وأفادوا بأنه وخلال إحدى محاولات الترويض، انفلت الجمل ووجه ضربات قوية للشاب وألحق به إصابات عديدة.

وتم إسعاف الشاب إلى مستشفى المفرق الحكومي إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

صحيفة البيان