الخرطوم تعتزم إجازة قانون الرضاعة الطبيعية للأطفال





كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن نيتها إجازة قانون الرضاعة الطبيعية للأطفال الرضع من عمر يوم إلى ستة أشهر، وإعطاء النساء العاملات إجازة لإرضاع أطفالهن.

مشيرة إلى أن القانون يسهم في حماية الأطفال من أمراض سوء التغذية والتقزم، ويحمي الأمهات من أمراض سرطان الثدي.

وقالت مسؤولة التغذية بإدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، هناء حاكم، لدى مخاطبتها حملات رفع الوعي في المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم لمتخذي القرار، إن الوزارة وضعت السياسات والقوانين بجميع محليات الولاية للحد من ظاهرة استخدام الألبان الصناعية.

وأشارت إلى أن انتشار سوء التغذية يتطلب وضع قانون لحماية الرضاعة الطبيعية لصالح الأطفال والأمهات والمجتمع.

صحيفة السوداني