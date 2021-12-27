حمدوك: زيادة صادر الثروة الحيوانية أسهم في زيادة الدخل القومي





امتدح رئيس الحكومة، د. عبدالله حمدوك، الإنجاز الذي تحقق في مجال زيادة صادر الثرورة الحيوانية، بفضل اتخاذ تدابير وقائية وتنفيذ البرتكولات الفنية، وتوفير الفاكسينات واللقاحات، وفق اشتراطات الدول المستوردة للمواشي التي انعكست إيجاباً على الدخل القومي.

وقال وزير الثروة الحيوانية المكلف، حافظ إبراهيم عبد النبي، في تصريح صحفي، إن نسبة صادرات الماشية الحية زادت بنسبة (٣٠%) من العام الماضي، و(٨٣%) لصادرات اللحوم، مقارنة بالعام 2020.

صحيفة السوداني