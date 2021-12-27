



في كواليس استقالة حمدوك الهمس الذي صار جهراً داخل أروقة مجالس دبلوماسيين غربيين داخل وخارج السودان لم يعودوا متحمسين لفكرة بقاء حمدوك في منصب رئيس الوزراء حيث أظهر الرجل قدرات متواضعة طيلة فترة عمله التي شهدت أيضاً عجزه التام عن تقديم صورة تليق به كرئيس وزراء فترة انتقالية كان مأمولاً أن تشهدحراكاً سياسياً كثيفاً ..

مقربون من حمدوك نصحوه بالاستقالة حتي لا يفقد ماتبقي من بريقه الذي بدا في العد التنازلي منذ عودته الدراماتيكية إلي كرسي رئيس الوزراء الذي تم انتزاعه منه برافعة قرارات البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي ..

عبد الماجد عبد الحميد