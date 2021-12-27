إسحق فضل الله: وقالت للبشير.. لم يقسموا لنا الاغتصاب





عمر…

ومن قالت هذا للبشير كانت هي التي كانت تظن أن الاغتصاب هو شيء يؤكل…

ومعرفة السودانيات بالاغتصاب كانت هي هذه حتى جاء الشيوعي.. والقحاتة..

ونحمد الله على غباء مضحك… مضحك فعلاً يتميز به الشيوعي ومن يؤلفون الحكايات..

ومن الحكايات حكاية الاغتصاب..

وفي الدنيا والعالمين كل أحد يعرف أن الاغتصاب هو عملية جنس..

وأن طرفي العملية هذه يستحيل عملياً أن يمارسوها وهم ( يمشون) بينما نحن/ حسب الشيوعيين نمارسها ونحن( نجري)…!!

والاغتصاب شيء يمارس عادةً في مكان معزول أو مغلق… لكنا نحن/ حسب العقل الشيوعي/ نمارسها وسط مظاهرة…

والتأليف الأبله يصنع حتى يصرخ به القحاتة ضد الجيش ويطالبون بالتحقيق..

وما علينا …

والمهم هو أن الإشاعة تصبح شهادةً ضد القحاتة..

والشهادة تصبح إدانة كاملة حين تأتي من أهل قحت

فالسيد صديق يوسف يقول :

:قحت انتهى دورها والشارع يرفضها..

والأسبوع الماضي كان هو أسبوع ( الشيوعي الذي ينزل في حلقة الذكر)..

فالأسبوع الماضي كان أبرز ما فيه هو أن سلك يقول

: لسنا ضد الإسلاميين

وإبراهيم الشيخ شرحه..

وقبلهم عرمان يقول

في السجن كنا مع المصحف… أاححي !!

ووجدي صالح عن فقدان قحت للشارع يقول

:-الجيش كان ( مضطراً) لاستلام السلطة في ٢٥ أكتوبر بعد (بوظت) قحت كل شيء..

والاعترافات الآن… بحر..

ودكتورة منهم كانت تتولى ملف المغتصبات تقول إنه لا توجد مغتصبات..

وإن الحكاية كلها إشانة سمعة.. بس..

وهذا يضعه الناس إلى جوار حديث عن مظاهرة الخامس والعشرين ديسمبر… حديث تذيعه محطة (البي بي سي).. المحطة العجوز التي تصاب بداء الشيخوخة.. والمحطة دي تستضيف دكتورة شيوعية لتحدث المحطة وتقول إن مظاهرة الأحد الماضي ( قتل فيها ثمانية وأربعين… جرح فيها مئات الآلاف…)..

الدكتورة قالت هذا والمحطة العجوز تذيع هذا من باب تسلية المستمعين..

……

وكل الأقوال… الهذيان منها والعاقل… أقوال تعني أن كل شيء الآن يتحول..

ما بين حزب الأمة الذي ينتظر أن يذيع بياناً يتبرأ فيه من قحت..

وحتى الأسلوب (المضحك) الذي تعاملت به الجهات الأمنية مع المظاهرة الأخيرة..

فالتعامل الذي تتعامل به أجهزة الأمن مع المظاهرة الأخيرة أوشك أن يجعل عنوان حديثنا اليوم هو

(عسكري… انتباه… صورة سيلفي مع المظاهرة..)..

وهذه ليست طرفة بل الجملة هذه كانت أمراً عسكرياً يصدر بالفعل من قيادة غرفة عمليات الأمن للجنود الذين كانوا يحمون القصر الجمهوري نهار الأحد فما حدث هو أن التقارير التي تصل إلى غرفة العمليات كل دقيقة كانت تقول إن

مظاهرة أمدرمان (أمام المؤتمر وصينية بانت) خفيفة

والشارع يغلق ورجعوا..

وأن مظاهرة بحري (مدخل كوبري المك) خفيفة… والكوبري يغلق ورجعوا..

ولجنة الأمن من مقرها بالطابق الرابع تجد أن مظاهرة الخرطوم لا يبلغ حجمها أربعة آلاف..

(وأن المتظاهرين يسأل بعضهم في سخط.. وين قيادتنا؟…. مش قالوا ح تلقونا قدامكم؟).

اللجنة الأمنية عندها تصدر أمرها للضباط أمام القصر لتقول

:- الجماعة ديل ما ح يطمعوا يهاجموا.. يبقى لما يصلوكم رحبوا بيهم وحيوا التعبير السلمي.. وخدوا معاهم صور سيلفي ورجعوهم..

وهذا ما حدث بالفعل..

والمشهد هذا كان هو( التوقيع) على التحول الذي يبدأ من اليوم السابع والعشرين من ديسمبر..

والأحزاب تتملص من عناق المرحومة حبوبتهم قحت..

والسفراء الذين استقالوا بعد الخامس والعشرين من أكتوبر…. رجعوا واسترجعوا…

ومثلما أن البعض يطفو بعض آخر كان يغوص فالعزيزة ديك من يوم حكاية…. اختفت.

و…

لكن الظهور الأكبر هو أن

حمدوك… في ظلال التحول هذه… سوف يعلن حكومته الأسبوع هذا..

يبقى أن أحدهم يقول للآخر

:- هوووي لِم (أجمع) أصابعينك عليك…. الزول دا بقى سعران..

ولم نعرف من هو الزول..

*****

عمر

حديث دكتور ناجي المحامي تجده على (الفيس)..

وهو حديث مخيف مخيف..

ولعلنا نعود إليه فهو يعني/ وبالشواهد/ أن السودان سوف يروح في داهية ابتداءً من أول العام… وشكراً للبنك الدولي…

* يبقى أن ما قلناه ليس إحصاءً ..

* ويبقى أن اشتباكاً بين المتظاهرين والشرطة قد وقع ..

* وبيان الشرطة يقول إن (58) من أفرادهم قد أصيبوا بالحجارة..

* وهذا أيضاً لا ينفي أن سوداناً دون قحت يستقبل العام الجديد..

إسحق فضل الله

الانتباهة