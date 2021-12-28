ضبط كريمات مُخبأة داخل شحنة بطيخ بأم درمان
أحبطت شرطة مكافحة التهريب, مُحاولة تهريب كميات كبيرة من الكريمات ومُستحضرات ضُبطت مُخبأة وسط شحنة بطيخ بأم درمان.
وكشفت الشرطة بأن المضبوطات في البلاغ بلغت (397) كرتونة تقدر قيمتها بحوالي (27) مليون جنيه سوداني.
وقال مدير دائرة شرطة مكافحة التهريب بولاية الخرطوم العميد شرطة الشيخ الحاج الشيخ, ان قواته ستظل بالمرصاد لكافة المحاولات التهريبية التي تدمر الاقتصاد، داعياً الموردين والمصدرين اتّباع الطرق القانونية للعمليات التجارية, لا سيما ان الجمارك تقوم بتبسيط الإجراءات الجمركية وتدعم اقتصاد البلاد من خلال الواردات التي تعود بالنفع على البلاد.
من جانبه, قال مدير إدارة العمليات والمعلومات العقيد شرطة مجاهد الشامي في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة), إن الضبطية تمّت بعد توافر معلومات دقيقة للفرعية تم رصدها ومتابعتها وتكوين تيم قام بتنفيذ العملية بنجاح, وضبط عربة zs تحمل شحنة بطيخ مُخبأة بداخلها المعروضات مُستحضرات التجميل غير المُطابقة للمواصفات.
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
الناس في شنو والحسانيه في شنو شعب عجيب خلونا نحلحل الورطه الفيها البلد دي بعدين ناس الشرطه مجتهدين في الفارغه بس في اشياء اهم من كريمات وغير خلوها تدخل الداير يموت اليموت شوفوا نهب المواطنين الامنين في بيوتهم وفي الشوارع شوفوا صفوص الإجراءات في الدوائر الحكوميه والسماسره البره والجوه خلونا من كريمات دق وراء وغيرها