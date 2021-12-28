اختيار (قمر دورين) رمزاً للاحتفال بذكرى الاستقلال وثورة ديسمبر المجيدة





في إطار احتفالات البلاد بالذكرى 66 لاستقلال السودان والذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة، واحتفاءا وتكريما للرمزالثقافي الفنان الرائد عبدالكريم الكابلي (رحمه الله)، تم اقتباس شعار هذا العام من احدى روائعه الوطنية (قمر دورين) شعارا لاحتفالات هذا العام،

ويجئ الاقتباس اعترافا وتقديرا لدوره المتعاظم في نشر الثقافة والفنون السودانية توحيدا لوجدان الأمة داخل الوطن وخارجه، وربطا لبلادنا بمحيطها الإقليمي والعالمي فهو للحق ( قمر دورين ) أضاء بفكره وإبداعه عالمنابعطائه الخالد الرصين .

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