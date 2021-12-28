طاقم مكتب حمدوك يشرع في تسليم العُهد





كشفت معلومات أنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، سيُقدم على تقديم استقالته خلال فترةٍ وجيزةٍ، وأنّ مكتبه بدأ في تسليم العهد الخاصة بهم.

وقالت التقارير وفق وكالة الأناضول، إنّ حمدوك طلب من طاقم مكتبه تسليم عُهدهم.

وأشار إلى أنّ حمدوك يستعدّ لتقديم استقالته خلال فترةٍ قصيرةٍ بعد أنّ عقد اجتماعاً مغلقاً مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي حول تطورات أزمة البلاد السياسية.

وكشفت عن أنّ طاقم مكتب حمدوك بدأ منذ مساء الأحد في تسليم العهد الخاصة بهم.

ومن المتوقّع أنّ يقدّم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة، وفق ما أفادت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، وذلك بعد أن كان أرجأها الأسبوع الماضي استجابة لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية.

وأدّى تطوّر الأحداث والعنف الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية دفعت حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة وفقاً للصحيفة.

صحيفة اليوم التالي