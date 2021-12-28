البرهان يأمل في نجاح جهود بعثة يونيتامس في مساعدة السودان وصولا لمرحلة الإنتخابات





البرهان يتلقى إتصالا هاتفيا من رئيس بعثة يونيتامس

تلقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إتصالا هاتفيا من السيد فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الإنتقال في السودان (يونيتامس) تم فيه التأكيد على إلتزام الأمم المتحدة بدعم المرحلة الإنتقالية .

وأعرب البرهان عن أمله في نجاح الجهود التي تضطلع بها بعثة يونيتامس في مساعدة السودان في إستكمال ترتيبات الإنتقال وصولا لمرحلة الإنتخابات.

من جانبه أكد فولكر حرص بعثة يونيتامس على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان من أجل إنجاح المرحلة الإنتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي.

وتأتي المكالمة الهاتفية بين البرهان وفولكر في إطار التشاور والتنسيق والاطمئنان على سير عملية الإنتقال في البلاد.

الخرطوم 28-12-2021 (سونا)