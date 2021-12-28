شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: الإنترنت نعمة والناس بتفتش عن الإساءات والفضائح





قال شيخ الأمين أن الإنترنت نعمة وتحتوي على معلومات مفيدة في الدين والثقافة والأدب، لكن يلجأ كثير من المستخدمين في السودان للاستخدام الخاطئ والبحث عن المحتوى الضار والسلبي والإساءات والفضائح.

وأضاف الشيخ بأن كل شخص مسؤول عن كتابته على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن الذنب يكبر عندما يتداول الناس منشوراتك وتعليقاتك السيئة من شتائم ونبذ وشائعات.



وطالب شيخ الأمين صاحب المسيد المشهور بأمدرمان بحسب رصد “كوش نيوز”، بأن يستر الجميع على بعضهم، ولا يعيدوا نشر الفضائح ويوقفوها عند وصولها إليهم. ولفت إلى أن الإنترنت تضم محتوى رقمي إيجابي ضخم وأن “الخواجات” يستفيدوا من هذا المحتوى في تطوير أنفسهم، لكن نحن مازلنا نقف في مكاننا بسبب الاستخدام الخاطئ لهذه النعمة.

وذكر الشيخ الأمين عمر الأمين على إحدى القنوات باليوتيوب بأن البعض ينسج قصصاً من الخيال وينشرها على المنصات الرقمية ويقوم بتصديقها لاحقاً بعد أن تصله وعليها إضافات أيضاً غير حقيقية، واختتم حديثه موجهاً نصائح للجميع بضرورة المحافظة على هذه النعمة واستخدامها بشكل صحيح.

الخرطوم (كوش نيوز)